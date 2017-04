Hilkman / Knierzinger / Muik

Fotocredits: Joseph Knierzinger

Ausstellungseröffnung:



"our first audible/profitable economy/exhibition" von:

Niek Hilkmann, Joseph Knierzinger und Michael Johannes Muik



Eröffnung: 28.4.2016 19:00

Ausstellungsdauer: 29.4. - 2.5.2017



https://our-first-audible-profitable-economy-exhibition.nospace.at/



In "our first audible/profitable economy/exhibition" werden finanzielle Mikrotransaktion der BesucherInnen in extratonale Klangstrukturen transformiert. Mehrere mechanische Automaten widmen sich jeweils einem eindeutigen klanglichen Ereignis, die bei gleichzeitiger Aktivierung zu einer übergeordneten extratonalen Komposition führen. Jede einzelne Transaktion wirkt sich hierbei durchwegs positiv auf das minimale Etat der prekären Fabrikanten bzw. Automatisierer aus.