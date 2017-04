Finissage Yuri Pattison: Citizens of Nowhere

Fotocredits: Yuri Pattison

Finissage of Yuri Pattison "Citizens of Nowhere"

Bar from 5-9 pm



Kevin Space freut sich "Citizens of Nowhere", die erste Einzelausstellung von Yuri Pattison in Österreich, zu präsentieren. Komplexe und widersprüchliche Gebilde nationaler und globaler Identitäten durch visuelle Kultur, Kommunikationstechnologien und die Organisation von Raum bilden den Kern dieser Ausstellung und neuen Werkreihe. In einer speziell in Auftrag gegebenen Videoarbeit, die in eine raumgreifende Architektur aus skulpturalen, digitalen und sich in Verwandlung befindenden Elementen eingebettet ist, untersucht Pattison die Machart, Manipulation und Simulation von Erfahrungen, die zeitgenössische politische und ökonomische Subjektivitäten formen und problematisiert dabei das Artifizielle als besonders bedeutungsvoll und sinnstiftend.



Yuri Pattison (1986, Dublin) lebt und arbeitet in London. Zu jüngsten Einzelausstellungen zählen “sunset provision”, mother’s tankstation limited, Dublin (2016-17), “user, space”, Chisenhale Gallery, London (2016), “Architectures of Credibility”, Helga Maria Klosterfelde Edition, Berlin (2015) und “Free Traveller”, Cell Projects, London (2014). Ausgewählte Gruppenausstellungen sind British Art Show 8, Leeds Art Gallery, tourt durch britische Galerien (2015-17); “The Weight of Data”, Tate Britain, London und “Transparencies”, Bielefelder Kunstverein und Kunstverein Nürnberg (alle 2015). Pattison erhielt zuletzt den Frieze Artist Award 2016.



Kuratiert von Franziska Sophie Wildförster