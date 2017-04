Glockengasse 8a, 1020 Wien

Alte Hühner gute Suppe

21.04.2017 18:00h



Partizipative Verkaufsausstellung von alten Arbeiten



Alte Hühner sind Arbeiten älter als 2010 oder sogar noch älter.

Die Ausstellung findet von 21.04 - 23.04 im Atelier Glockengasse 8A im Rahmen des Q202 Atelierrundgangs statt



!!!!!Party mit Festessen, Musik und Street kitchen/bar Freitag

21.04 ab 18.00!!!!!

-Surf, garage, exotica, trash rock, obscure, psychobilly by 8 oder 9

-Musica pestata ma simpatica by Dj Giamma



Künstler:

Aldo Giannotti

Andrea Heyer

Beatrice Künninger (Bea Rice Küninger)

Brunilda Castejon

casaluce geiger (Casaluce Geiger)

Christiane Spatt

Christine Baumann

Domenico Mühle

Edith Payer

Fanni Futterknecht

Gerald Zahn

Gianmaria Gava

Joonas Lahtinen

Juliana Herrero

Klaus Taschler

Lea Titz

Miriam Laussegger

Melf - Luis Melf Esparragoza

Naoko Muneoka

Pablo Chiereghin

Peter Kraus

Rudolf Hübl

Sandra Fockenberger

Solveig Lindgren Inderbitzin

Sula Zimmerberger

Stefan Fuchs

Wendelin Pressl



......

and more to come!



Bring dein Arbeit

Donnerstag 20.04 con 10.00 -14.00

Freitag 21.04 von 10.00 - 14.00

Oder auch schon früher nach Terminvereinbarung