CREAU, Meierstraße, 1020 Wien

Districta #23

28.04.2017 19:00h



Fotocredits: Grafik: Birgit Guttenberger

DISTRICTA #23 ist ein kunstbasierter Wettkampf der Künstler_innen dazu auffordert, Besucher_innen von ihrer Kunst zu überzeugen. Angelehnt an den Palio in Italien, ein Wettkampf zwischen den Vierteln einer Stadt, zeigt die Ausstellung DISTRICTA #23 künstlerische Positionen zu je einem der 23 Wiener Gemeindebezirke. Die Besucher_innen werden ermuntert ihre gesicherte Position des „innerlichen Kritikers“ aufzugeben und Punkte an ihren jeweilige/n Favoriten/In zu vergeben. Die Gewinner_innen werden mit dem „Critics Choice Award“ prämiert.



Im Fokus der Ausstellung DISTRICTA #23 steht die künstlerische Auseinandersetzung mit der Stadt Wien. Die Beobachtung von Bewegungen und Abläufen auf öffentlichen Plätzen, die ästhetische Untersuchung von Räumen, der Blick aus dem eigenen Fenster, Gespräche mit Bewohner_innen oder deren Möbel als Leihgabe – all dies wird in den eigenen Kunstprozess und die künstlerische Arbeitsweise integriert. Es ist der künstlerische Blick auf Besonderheiten, der zählt.



Frei nach dem Motto „Die besten Pferde sind noch im Stall“ geht es auch um die Auseinandersetzung mit „Sichtbarkeit“ im Sinne der Aufmerksamkeit. Deshalb sind die Künstler_innen anwesend und können beobachten, wie die Besucher_innen ihre Kunst wahrnehmen, darüber sprechen und letztlich bewerten. Das Publikum ist aufgefordert Punkte in mehreren Kategorien an den favorisierten Stallboxen anzubringen und somit zu werten. Der „innerliche Kunstkritiker“ wird explizit aufgefordert, sein Urteil nach Außen zu tragen und somit Teil des Ganzen zu werden. Mit dieser interaktiv partizipativen Auseinandersetzung soll die Barriere zwischen Kunst und Betrachter_innen abgebaut und die Kunst „de-musealisiert“ werden.



Künstlerische Leitung

Johannes M. Lernpreis & Bastian Petz / SelfSightSeeing Company



28. April

19:00 Vernissage bis 21:00 Uhr

20:00 Sound Pharmacy: Mascha Dabelka



29. April

14:00 bis 21:00: Ausstellung geöffnet

20:00 Sound Pharmacy: Bird People



30. April

14:00 Ausstellung geöffnet

19:00 Preisverleihung

20:00 Sound Pharmacy: Ana Threat



Künstler_innen



District #1

Leslie De Melo

Projekttitel: Bilder von Pferden



District #2

Alexandru Cosarca

Projekttitel: I wish I woof woof



District #3

Raya Ivanova

Projekttitel: wohin



District #4

Maximilian Kolten

Projekttitel: Time To Learn To Feel Free



District #5

Stephan Genser & Simon Goritschnig

Projekttitel: Gerissen (Arbeitstitel)



District #6

Mariela Schöffman

Projekttitel: Portraitmaschine



District #7

Anna Lerchbaumer

Projekttitel: Souvenirs on Tour



District #8

Jelena Micic

Projekttitel: Baustelle



District #9

Sandra Kosel

Projekttitel: NINE.



District #10

Alex David Grüner

Projekttitel: Rummel Rummel



District #11

Michael Gülzow

Projekttitel: Riding in the Sunshine (interaktive Inszenierung eines Reiterportraits)



District #12

Moya Hoke / Susi Rogenhofer

Projekttitel: Meidlinger Sirenen



District #13

Heinz Seidenbusch

Projekttitel: A way out.



District #14

Thomas Havlik & Rica Fuentes Martinez

Projekttitel: Orgon Akkumulator



District #15

Kati Bruder

Projekttitel: WIR ANDEREN - auf der Suche nach der "idealen" Gemeinschaft



District #16

Petra Paul

Projekttitel: SHOEZ



District #17

Daniela Weiss

Projekttitel: Restricted Area #17



District #18

Marie-France Goerens

Projekttitel: Artwalk 18



District #19

Hanes Stelzhamer & Uwe Bressnig

Projekttitel: Vinyl-Rodeo



District #20

Jakob Schindler-Scholz/play:vienna

Projekttitel: Personal Adventure Brigittenau



District #21

Alexander Mikula & Andrea Neumann

Projekttitel: Hasenheim



District #22

Stefanie Irsigler & Johannes Winkler

Projekttitel: Grenzen & Gegensätze --- von 24,6 %



District #23

Karim Elseroui

Projekttitel: tba.



District # - out of competition -

Nora Schindler

Projekttitel: Gewalt im öffentlichen Raum