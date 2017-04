Brotfabrik GalleryWalk & Fotobuch Flohmarkt

Fotocredits: Regina Anzenberger

Fotobuch - Flohmarkt und Fotobuchspecials



FOTOBÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN AB EURO 1.- !!!

Ganz viele Schnäppchen erwarten euch!!



am 26. April 2017 von 13 - 21 Uhr



Am selben Tag von 18 - 21 Uhr veranstalten wir unseren allmonatlichen BROTFABRIK GalleryWalk:



Neuer Monat, neue Ausstellungen, fünfter BROTFABRIK GalleryWalk!



Wir laden wieder zum abendlichen Spaziergang durch unsere Galerien und Ateliers!

Wann: 26.April von 18:00 bis 21:00.



Auch diesmal gibt es wieder eine Führung durch die Brotfabrik mit vielen neuen Austellungen und spannenden Atelierbesuchen. Auch wer beim letzten Mal schon dabei war, wird nicht gelangweilt sein!

TREFFPUNKT ist um 19:00 in der Kantine. Um rechtzeitige Anmeldung unter office@brotfabrik.wien wird gebeten.

Max. Teilnehmeranzahl: 40 Personen



Die Kantine in der brotfabrik öffent ihre Pforten bis 21:00 und bietet Snacks & Getränke an.

Das CommunityCooking bietet ebenfalls kleine Snacks an.



Das Atelier 10 eröffnet um 19:00 die neue Ausstellung "SONNENterror" mit Werken von Katharina Kleibel und Franza Maier.



Die AnzenbergerGallery veranstaltet von 13:00 -21:00 einen Fotobuchflohmarkt, mit vielen tollen Angeboten!



In der Galerie OstLicht erwartet euch einen Posterabverkauf & -10% auf Bookshop-Artikel.



Auf euren Besuch freuen sich: AnzenbergerGallery, OstLicht. Galerie für Fotografie, ATELIER 10, lichterloh, Atelier Hermann Kremsmayer (ab 20:00)