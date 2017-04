museumORTH, Schlossplatz 1, 2304 Orth an der Donau

Wasser – Christine Kurzmann-Hradil, Michael Kofler

23.04.2017 15:00h



Fotocredits: Christine Kurzmann-Hradil, Michael Kofler

Wir laden herzlich ein zur Ausstellungseröffnung



Christine Kurzmann-Hradil

begibt sich seit 8 Jahren wöchentlich zum Malen an die Donau – Wasser und Landschaft erscheinen als abstrakte Farbstudien.



Michael Kofler

bewegt sich mit seinen Fotografien an der Grenze zur Abstraktion. Er beobachtet optische Phänomene und lädt ein, sich in den gleichmäßigen Strukturen zu verlieren. Ein Gedicht in 8 Teilen von Lilian Wieser begleitet die Bilder.



Ausstellungsdauer: 24. April bis 1. November 2017



Täglich von 9-18 Uhr (Oktober von 9-17 Uhr)

NÖ-Card Gäste haben täglich freien Eintritt!



Ort: Schloss Orth, im Osttrakt 2. Stock

(Zugang zur Ausstellung über das Stiegenhaus im Osttrakt – kein Lift vorhanden)



Programmhinweis: 23. April, 10–18 Uhr

Frühlings-Familienfest im Schloss Orth, Nationalpark-Zentrum Donau-Auen

http://www.donauauen.at/?story_id=25418



Die Sonderausstellung "Wasser" der Marktgemeinde Orth an der Donau erfolgt in Kooperation mit dem museumORTH – kuratorische Betreuung: Hilde Fuchs