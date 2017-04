Kurparkdiele, Filmteichstraße, Kurpark Oberlaa Nordeingang, 1100 Wien

Sculpere

22.04.2017 16:00h



Und trotz der manchmal ungewohnten Strenge moderner Plastiken ist die Schönheit

der gezeigten Blumen Grund genug der WIG [...] einen Besuch abzustatten.*



PIONIERINNEN sind 10 Frauen und ein Mann, die es wissen wollen.

Inmitten von verwitternden Skulpturen der WIG 74 zelebrieren sie die Flüchtigkeit von Kunst.

Rund um die in die Jahre gekommene Idylle des Schwanensees öffnen sie ein Zeitfenster.

Sie begegnen Blockbustern der Kunstgeschichte und in Vergessenheit geratenen Werken auf Augenhöhe,

verleiben sie sich ein und tanzen und tönen sie in die Gegenwart.

SCULPERE ist Tanz, Performance, bildende Kunst und lebendige Stadt(garten)gestaltung.



Performance am 22.4.2017, 16.00

Treffpunkt Kurparkdiele beim Nordeingang Kurpark Oberlaa/Filmteichstraße

bei Schlechtwetter am 29.4.2017, 16.00 - bitte vorher auf der Homepage nachsehen: