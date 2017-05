zamSitzen: The zamSpielen Café Opening

zamSitzen = zamSpielen Café (coffee, cake, drinks, games, games, games, beautiful people...)



Es ist schon wieder eine Weile her seit dem letzten zamSpielen. Aber wir waren natürlich nicht untätig, sondern haben im Stillen zum 7.!!! Geburtstag von zamSpielen was ganz Neues für euch geplant: zamSitzen!



zamSitzen wird ein regelmäßiges, samstägliches zamSpielen Café sein, beginnend mit 6. Mai, in unserem derzeitigen Heim, der Schaustelle. Anders als bei regulären zamSpielen sperren wir aber schon am Nachmittag auf, man kann jederzeit kommen, open house sozusagen. Und wir haben wirklich jeden Samstag (außer am 3. Juni, sorry) für euch offen.



Es wird selbstverständlich ganz viele Spiele geben, Local Multiplayer, Singleplayer, Retrospiele, VR, Brettspiele, analoge Spiele, released, unreleased... und was es da draußen noch so gibt. Und wie es sich für ein Café gehört, gibt es natürlich Kaffee, Kuchen, Getränke...

zamSitzen legt besonderen Wert darauf, kinder- bzw. familienfreundlich zu sein. Mit frühen Öffnungszeiten und es wird auch Spiel(e)sachen für die Kleinen geben.



Wenn jemand Lust hat, etwas bei uns playtesten zu lassen oder sonst eine Eigenkreation herzeigen will, nurzu, einfach kurz melden.



Wir sind schon sehr aufgeregt wegen unseres neuen Abenteuers und hoffen, ganz viele von euch im Mai und Juni bei uns zu sehen.