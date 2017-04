Kunstverein Baden, Beethovengasse 7, 2500 Baden bei Wien

Position-N

22.04.2017 18:00h



Programmpräsentation der Film Medien Kunst Edition

Programme #08 bis #12

Einführung: Dr. Gerda Lampalzer-Oppermann



POSITION-N

film medien kunst niederösterreich



Mit der Medien Edition POSITION-N startete die Medienwerkstatt Wien im Jahr 2011 ein Projekt, das die umfangreiche Film- und Medienkunst-Produktion in und um das Land Niederösterreich dokumentiert soll. Im Mittelpunkt der Edition stehen die vielfältigen Arbeitsweisen von Künstlerinnen und Künstlern, die einerseits auf der Grundlage des Spezifischen einer Region entstehen, andererseits weit darüber hinausweisen können. Die Auswahl erfolgt in Kooperation mit Kuratorinnen und Kuratoren, die mit den jeweiligen Themenschwerpunkten auch ihre persönlichen Sichtweisen in die Zusammenstellung der Programme einbringen.



Programm #12 Über und unter Grund | salonkonzertAV II

Zweiter Teil der audiovisuellen Livekonzerte im Admiralkino

Modell Doo | Musik || Lampalzer|Oppermann | Visuals



Programm #11 Reyniyfjara | salonkonzertAV I

Aufzeichnung eines audiovisuellen Livekonzerts im Wiener Admiralkino.

Christian Fennesz | Musik || Manfred Neuwirth | Visuals



Programm #10 Karin Berger – Mit offenem Blick

Karin Berger im Gespräch mit Isabella Reicher zu ihren Ideen des filmischen Arbeitens ergänzt mit Filmausschnitten.



Programm #09 Harald Hund – Retroparavisionen

10 Medienfiktionen von Harald Hund als audiovisuelle Realitäten zwischen Ironie und schwarzem Humor.



Programm #08 Manfred Neuwirth – Bilder der flüchtigen Welt

Michael Omasta beleuchtet die vielfältigen Arbeitsweisen von Manfred Neuwirth in einem ausführlichen Gespräch und mit Ausschnitten aus Filmen des Regisseurs.



Programm #07 Heimat/Filme

Historisches Filmmaterial aus Niederösterreich als Quelle für vier künstlerische Bearbeitungen. Hergestellt in Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum, Kurator Michael Loebenstein.



Programm #06 Ulrich Seidl - Wirklichkeitsbearbeiter

Stefan Grissemann präsentiert den renommierten Regisseur Ulrich Seidl an Hand von Gesprächs- und Filmausschnitten.



Programm #05 Vor Ort

Re-Edition des Videos „Marienthal 1930-1980“, das auf den Spuren der berühmten Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ den Ort und seine BewohnerInnen erneut dokumentierte. Kurator Siegfried Mattl.



Programm #03 + #04 Kulturpreisträger Medienkunst

Gerda Lampalzer stellt alle bisherigen niederösterreichischen Kulturpreisträgerinnen und Kulturpreisträger der Sparte Medienkunst mit ausgewählten Arbeiten vor.



Programm #02 Michael Pilz - Filmartist

Manfred Neuwirth präsentiert das filmische und gedankliche Universum des renommierten Filmkünstlers Michael Pilz.



Programm #01 Territorien

Constantin Wulff nähert sich über den Begriff Territorium dem regionalen dokumentarischen Blick anhand von drei Filmen aus drei Jahrzehnten.