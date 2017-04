artwalk18 2017

22.04.2017 14:00h



der artwalk18 findet heuer bereits zum vierten mal in währing statt und erfreut sich jedes jahr größerer beliebtheit. waren 2014 noch etwa 60 künstler*innen mit von der partie, sind es heuer bereits mehr als 120, obwohl die musik-, literatur- und theaterschiene heuer in das kunst.fest.währing ausgelagert wurde.



in seiner vierten ausgabe meldet sich der artwalk18 in einer neuen spannenden form. weil sich die präsentation von musik, literatur, theater und performance im vorigen jahr nicht ideal in das format des spaziergangs eingliedern ließ, hat der verein, auf anregung des bezirks währing, und unter ausarbeitung eines gemeinsamen konzeptes, den auftrag erhalten, den umfang der veranstaltung zu vergrößern, und anschließend an den artwalk18, im neu entstehenden kunst.fest.währing, ein abwechslungsreiches programm anzubieten. einen ganzen monat lang werden in diesem rahmen von dem verein art18 organisierte einzelveranstaltungen in den bereichen musik, literatur, theater & performance aufgeführt. um dem festival einen weiteren blickwinkel zu verleihen, gibt es an drei wochenenden im mai einzeln kuratierte programme: das musik.fest.währing, literatur.fest.währing, und das theater.fest.währing für die drei kurator*innen gewonnen wurden, die, neben projekten währinger künstler*innen, auch kunstschaffende außerhalb währings einbeziehen.