Kunsthistorisches Museum

Modern & Contemporary: Peter Doig

Modern & Contemporary Gesprächsreihe mit KünstlerInnen zum Thema Kunst, Museen und der komplexen Beziehung von Vergangenheit und Gegenwart.



MIT

Peter Doig

im Gespräch mit Kurator Jasper Sharp



Peter Doig (geb. 1959 in Edinburgh, Schottland) zählt zu den einflussreichsten Malern der Gegenwart. Seine Kindheit verbrachte er in Kanada, sein Studium absolvierte er in London. Seit 2002 lebt und arbeitet er auf der karibischen Insel Trinidad. Kurz nachdem er 1990 das Chelsea College of Art and Design abschlossen hatte, wurde er mit dem prestigeträchtigen Whitechapel Artist Prize ausgezeichnet. Einige Jahre später, 1994, wurde er für den Turner Prize nominiert. Er hatte große Einzelausstellungen in Institutionen wie der Tate Britain, London, dem Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, der Schirn Kunsthalle, Frankfurt, der Pinakothek der Moderne, München, der Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, dem Louisiana, Kopenhagen, und der Fondation Beyeler, Basel. Sein Werk findet sich auch in vielen Sammlungen dieser Institutionen.



Das Gespräch wird auf Englisch geführt.