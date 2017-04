Block44, Reindorfgasse 44, 1150 Wien

Joseph Rudolf - Into The Structure

20.04.2017 18:00h



Birgit Rampula, die Designerin und der kreative Geist des Modelabels amateur und der Künstler Joseph Rudolf kooperieren nicht zum ersten Mal. Von der Geschäftsgestaltung im Außenbereich des Block44 über Workshops und kuratorische Tätigkeiten beim Parque del Sol Festivals in St.Pölten bis zur Idee und Umsetzung der Schwendergasse Public Gallery (Street Art) reichen die gemeinsamen Projekte. Ein Kunstprojekt wird es auch bei der nächsten Kooperation geben, diesmal taucht allerdings Joseph Rudolf in die Welt der Mode ein und entwirft mit amateur seine erste Kollektion.

Passend zum Projekt wird Sarah Lisa Rudolf, Schmuckkünstlerin und Schwester des Künstlers, neue Werkstücke zeigen.



In der Ausstellung werden neben der textilen Zusammenarbeit auch weitere Werke von Joseph Rudolf zu sehen sein, sowie eine bereits auf seine nächste Ausstellung anspielende Arbeit.



In die Struktur, als Ansammlung von menschlichen Einflüssen begriffen, wirken wir alle ein. Die schönen Dinge des Lebens sind essentiell für unser Wohlbefinden und ein wichtiger Bestandteil dieses Geflechts. Dennoch macht sich eine gewisse Ohnmacht gegenüber re­pe­ti­tiver und komplexer Muster unserer Zeit bemerkbar. Ist eine Selbstreflexion der eigenen Strukturen erwünscht oder sind diese in gewisser Weise auch Orte der Bequemlichkeit, eine auferlegte Komfortzone aus der heraus wir die eigene Verstrickung beinahe widerstandslos hinnehmen?

Die Werkreihe INTO THE STRUCTURE ist eine Ansammlung von Fragen ohne konkrete Antworten, eine ruhelose Beschäftigung mit persönlichen Eindrücken und einwirkenden Informationen.



www.amateurlaboutique.blogspot.co.at

www.josephrudolf.com

www.schmuckesarahlisa.com

www.janarnoldgallery.com