Kuratorenführung Camille Henrot

Kurator Luca Lo Pinto führt durch If Wishes Were Horses und erklärt die charakteristische Bildsprache der Künstlerin Camille Henrot und die vielschichtigen Assoziationssysteme auf denen die Werke in der Ausstellung basieren. (Führung auf Englisch)



Die Führung ist mit gültigem Ausstellungsticket gratis.