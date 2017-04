Aisthesis - zur Meßbarkeit einer Sensation: Kurt Flasch

26.04.2017 16:00h



Vortrag 1

26. April 2017 16:00

Postgasse 6, 2. Stock, Seminarraum, 1010 Wien



Vortrag 2

27. April 2017 15:30

Postgasse 6, Seminarraum, 2. Stock, 1010 Wien



Kurt Flasch (* 12. März 1930 in Mainz) ist ein deutscher Philosophiehistoriker, spezialisiert auf die Philosophie

der Spätantike und des Mittelalters. Unter anderem befasste er sich eingehend mit den Werken von Augustinus von Hippo,

Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart und Nikolaus von Kues.

Prof. Dr. Kurt Flasch war bereits mehrmals zu Gast an der Angewandten (GAL), um uns das Thema seines (damals noch nicht erschienenen) Werks “Warum ich kein Christ bin” vorzustellen sowie über Dante und Boccaccio zu referieren.

Bei einer derart herausragenden Persönlichkeit unseres Metiers beende ich die kleine Laudatio hiermit und empfehle - persönlich - die Flaschsche Version von Dantes Commedia wie auch einen kurzen Blick in https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Flasch, wo nota bene zahlreiche, herrliche Publikationen sich aufgezeichnet zeigen.



Am Donnerstag wird direkt nach dem Vortrag von Kurt Flasch die Publikation “Aisthesis” präsentiert, mit abschließendem kleinen Buffet all italiano.