museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

gugging persönlich: hannah rieger, kunstsammlerin

07.05.2017 14:00h



Fotocredits: Portrait Hannah Rieger © Aleksandra Pawloff

In ihrem Selbstverständnis lebt die Art Brut-Sammlerin Hannah Rieger nicht nur mit, sondern auch in dieser besonderen Kunst, die sie seit 25 Jahren sammelt. Der Kern ihrer Sammlung besteht aus Kunst aus Gugging. Hannah Rieger führt „ganz persönlich“ durch die Ausstellung „gugging meisterwerke.!“.



Hannah Rieger ist Ökonomin und Beraterin für berufliche Entwicklung (Supervisorin/Coach, Gruppendynamik-Trainerin). Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Universitätsrats der Angewandten. Viele Jahre war sie in einer Spezialbank für Unternehmensfinanzierungen tätig. Seit den 1990er Jahren ist sie eine der bedeutendsten SammlerInnen für Art Brut in Österreich.