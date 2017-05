Rapper lesen Rapper: Literatur ins Face

Fotocredits: Rapper lesen Rapper, © Leonhard Immervoll

Bei Rapper lesen Rapper (#RLR) interpretieren MusikerInnen der österreichischen und internationalen HipHop Szene Werke von ZeitgenossInnen und Vergessenen der Rap-Geschichte literarisch neu. Die einzige Vorgabe ist, dass nichts Eigenes vorgetragen werden soll. Im Stile einer Late-Night-Show wird mit Witz und umfassendem Fachwissen moderiert und über das aktuelle künstlerische Schaffen der Gäste geplaudert.



#RLR trennt Rap von der Musik und lenkt den Fokus auf das geschriebene Wort. So entsteht Freiraum für neue Lyrik, die in diesem unkonventionellen Rahmen oftmals erst zur ihrer inhaltlichen Höchstform auflaufen kann! Pro Abend werden bis zu sechs Vortragende geladen, deren Programm von DJs untermalt wird. Egal ob auf Englisch oder Deutsch, ob selbst übersetzt oder einfach nur vorgelesen, entsteht auf diese Weise Abend für Abend eine skurrile Mischung aus unerwarteten Momenten der Komik und Tiefsinnigkeit. Im Anschluss an die Lesungen wird bei der Aftershowparty das Programm mit hochkarätigen DJ-Sets feierlich komplettiert.



20:30 Uhr – Lesung



Lesende:

Gerard (Futures Future)

Dj Phekt (FM4 Tribe Vibes)

Sayne One (Escape Music)

Mieze Medusa (!records)

Schönbrunner Gloriettenstürmer (Futures Future)



Moderation:

Rapper Fozhowi und Kabarettist David Scheid



22:00 Uhr – Aftershowparty

Dorian Pearce (Four Elements)

DWD (Non Funxion)

DJ Internet (320 kbit)



Eine limitierte Auflage von Karten ist im VVK für € 7 bei wienXtra / Babenbergerstr. 1 erhältlich.



Termine & Tickets

Fr. 05.05.2017, 20:30

brut 9 € / 5 € (nur Party)



VVK nur über WienXtraJugendinfo