Extra Zimmer

Artist Talk: Fanni Futterknecht

Fotocredits: Fanni Futterknecht

Künstleringespräch mit Fanni Futterknecht bei Kaffee und Kuchen

Samstag, 29. April 2017, 15 Uhr





Besichtigungszeiten VOICES OF CONCRETE:



Wochentags nach Vereinbarung (+43 676 7567977),

Samstag, 29.4. 11-20 Uhr und Sonntag, 30.4., 11–19 Uhr





Die raumgreifende Videoinstallation Voices of Concrete (2016) von Fanni Futterknecht bildet den Auftakt für das Ausstellungsprogramm des Kunstvereins EXTRA im extraZimmer. Die dreiteilige Arbeit untersucht die Relation von Gruppe und Einzelnem, deren Aufeinandertreffen und Interaktion und beleuchtet Fragen nach dem Entstehen von Ideologien und der damit einhergehenden politischen und sozialen Kontrolle. Die Arbeit ist inspiriert vom (aktuellen) Zeitgeschehen, das Futterknecht in fiktive Szenen in Form von Tableau vivants umformt. Die präzise choreografierten Szenen in klarer Ästhetik korrespondieren mit der Sachlichkeit der Schauplätze, die in poetische Bildmomente voller Symbolkraft übersetzt sind.



Fanni Futterknecht lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte Bildende Kunst und Videokunst an der Gerrit Rietveld Akademie Amsterdam, dem Piet Zwart Institute Rotterdam und der Akademie der Bildenden Künste Wien. Im Anschluss an das Studium hielt sie sich in Frankreich auf, wo sie sich intensiv mit live-Performances auseinanderzusetzen begann. Ihre künstlerische Arbeit entwickelte sich von Videoinstallationen zu performativen Interventionen im öffentlichen Raum bis hin zu szenischen Performances. Heute positionieren sich ihrer Arbeiten medienübergreifend zwischen Video, Installation und Performance.