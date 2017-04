Artlounge im STRABAG Haus, Donau-City-Straße 9, 1220 Wien

Ahmet Oran - Strukturen

27.04.2017 18:00h



Das STRABAG Kunstforum freut sich, zur Eröffnung der Ausstellung von

Ahmet Oran anlässlich seines 60. Geburtstages herzlich einzuladen.



Begrüßung:

Wilhelm Weiß, Direktor STRABAG Kunstforum



Zur Ausstellung:

Prof. Peter Baum, Kurator, Kunstkritiker,

Gründungsdirektor Lentos Kunstmuseum Linz



Es ist der ebenso elementare wie sensible, vielseitige Umgang mit Farbe, der die Malerei von Ahmet Oran seit nunmehr 25 Jahren innerhalb charakteristischer Werkabschnitte kennzeichnet. ….Der meditative lyrische Charakter seiner großformatiger Werke erschließt sich in komplexer, farbig fein nuancierter Vielschichtigkeit. Prof. Peter Baum

1995 ist Ahmet Oran im Rahmen des Strabag Kunstpreises ausgezeichnet worden. Die leise Bestimmtheit seiner Arbeiten überzeugte die Jury, der auch Peter Baum angehörte.

In dieser Ausstellung zeigt das STRABAG Kunstforum eine Auswahl von Werken verschiedener Zyklen aus den Sammlungsbeständen sowie neue aktuelle Arbeiten von Ahmet Oran (*1957 Çanakkale, Türkei).