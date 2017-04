Künstlergespräch Roland Kollnitz / Lesung Peter Hein

Fotocredits: Belvedere Wien

18:00 Künstlergespräch: Roland Kollnitz



Mit Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft zeigt das 21er Haus zwei ungleiche Künstler, die im Zusammenspiel viele Verbindungen offenbaren. Kurator Harald Krejci führt mit Roland Kollnitz durch die Ausstellung.



Veranstaltung kostenlos mit gültigem Ticket





19:00 Lesung: Peter Hein (Fehlfarben) zu Gast im Salon für Kunstbuch



Im Vorfeld des Fehlfarben-Konzerts Monarchie und Alltag am 9. Mai im 21er Haus ist Peter Hein im Salon für Kunstbuch zu Gast. Peter Hein alias Janie J. Jones, geboren 1957, gehört zu den Pionieren der deutschen Punkbewegung der späten 70er Jahre. Er wurde als Sänger und Texter von Mittagspause, den Fehlfarben und später Family 5 bekannt. Der in Wien lebende Sänger und Texter gilt nicht nur als einer der trefflichsten Wortschmiede der deutschsprachigen Populärmusik – er tritt gelegentlich auch als Buchautor in Erscheinung.



Peter Hein liest aus seinen Büchern Songtexte 1979 - 2009 und GEHT SO. Wegbeschreibungen (Lilienfeld Verlag).