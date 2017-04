Porgy & Bess

trumpet reincarnations: abstract argumentation @ Strenge Kammer: Lost & Found

Trompete Solo mit Loop oder ähnlich akustisch neutralen Effekten zu Bild-Projektionen.



Kunstwerke werden, trotz der ihnen innewohnenden Universalität, meist in ausgewählten Sprachen wahrgenommen. So wie jeder Mensch verschieden ist, so ist auch jede Wahrnehmung und jede innere Sprache (die Gedankenwelt) verschieden. Das Wesen eines Werkes zu erfassen bedeutet damit unumgänglich auch, das Werk in andere Sprachen zu übertragen. Abstrakte Argumentation als wissenschaftliche Disziplin im Grenzbereich Logik/Philosophie/Informatik beschäftigt sich mit der Formalisierung des intuitiven Konzepts “Disput”. Wir widmen uns also der Schönheit von mathematischen Resultaten. Diese Schönheit erlebt ihre musikalische Wiederauferstehung im Klang der Trompete.



Eintritt: Pay as you wish an der Abendkassa bzw. 7,50.- € im VVK inkl. Sitzplatzreservierung