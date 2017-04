Sigmund-Freud Park, Alservorstadt, 1090 Wien

March for Science

22.04.2017 14:00h



Als Teil einer weltweiten Bewegung mit inzwischen mehr als 400 Demonstrationen lädt das unabhängige und überparteiliche Organisationsteam zum Vienna March for Science ein.



Der Anlass: „Aktuelle politische Veränderungen nicht nur in den USA geben Anlass zu großer Sorge. Die Verfälschung und Verleumdung von Tatsachen zu ideologischen Zwecken bedrohen nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Grundlagen der Demokratie. Mit dem Vienna March for Science rufen wir dazu auf, das Fundament der Wissenschaft zu schützen, zu stärken und zu feiern.“ (Der Aufruf in voller Länge: www.sciencemarchvienna.at.)



Die ständige wachsende Zahl der UnterstützerInnen zeigt die hohe Akzeptanz für das Anliegen. Auf die Erstunterzeichnerin Helga Nowotny (Vorsitzende, ERA Council Forum Austria) folgten unter anderem Heinz W. Engl (Rektor der Universität Wien), Oliver Vitouch (Uniko-Präsident), Margit Fischer (Vorsitzende des ScienceCenter-Netzwerks), Anton Zeilinger (ÖAW), Christa Neuper (Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz) und der Bundesvorstand der Österreichischen HochschülerInnenschaft.

Der Erfolg der Veranstaltung wird von der Sichtbarkeit der TeilnehmerInnen und der mitwirkenden Organisationen abhängen, die dementsprechend willkommen sind, an der Gestaltung aktiv mitzuwirken. Dazu gibt es zwei Modelle:



Wissenschaft in Aktion: Der March beginnt um 13.00 Uhr mit einem Science Picnic im Sigmund-Freud-Park. TeilnehmerInnen sind eingeladen, eine Präsentation, eine Idee oder ein Experiment vorzustellen, um allen BesucherInnen ihre Forschung vorzustellen. Details:www.sciencemarchvienna.at/vienna-science-march/wissenschaft-in-aktion/.

Wissenschaft kann Kunst: Um 14.00 setzt sich der Marsch dann in Bewegung. Tipps und Hinweise für die Gestaltung von Transparenten und Schauobjekten finden sich unter www.sciencemarchvienna.at/vienna-science-march/wissenschaft-kann-kunst/



Die Route führt vom Sigmund-Freud-Park über Freyung, Tuchlauben, Stephansplatz, Wollzeile, Schellinggasse, Walfischgasse und Albertina zu Michaelerplatz und Heldenplatz, durch das Burgtor zum Abschlussfest am Maria-Theresien-Platz, das von 16.00 bis 16.30 zwischen Naturhistorischem und Kunsthistorischem Museum stattfindet.

Das Anliegen des Vienna March for Science lässt sich auch virtuell unterstützen und zwar hier: