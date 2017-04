Filmclub Drosendorf, Hauptplatz 27, 2095 Drosendorf an der Thaya

Auf zum Film ab!

30.04.2017 8:00h



Fotocredits: Herbert Zotti

Cordula Bösze | Helmut Stippich | Maria Stippich

Marco Buchler | Michaela Lehner



Zugegeben, ein gemütlicher Kinosonntag könnte auch weniger zeitintensiv sein, aber was wir an diesem Tag alles erleben, begeistert hoffentlich nicht nur uns. wean hean gönnt sich einen Ausflug aus Wien ins schöne Waldviertel. Vom frühen Morgen bis zum Abend sind wir mit unserem Publikum im Festivalfieber und machen an verschiedenen Stationen Halt. Wir frühstücken im Zug, machen einen kurzen Abstecher ins Anglerparadies Hessendorf, bekommen das kleine Städtchen Drosendorf gezeigt, sehen mehrere kurze Wiener Stummfilme mit Livemusik und genießen am Rückweg eine gemütliche Heurigenstimmung im Reblaus Express.