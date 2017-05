40 Jahre IntAkt / Selbstporträt – Kontext Frauenbild

Fotocredits: Copyright: Fria Elfen EGO Transformation, 1997

Kunsthalle Exnergasse und IntAkt-Raum

Werkstätten- und Kulturhaus WUK, Währinger Straße 59 /Stiege 2



Eröffnung: Mittwoch, 10.5.2017, 19 Uhr

Begrüßung: Gudrun Kaitna-Engel, IntAkt und Andrea Löbel, Kunsthalle Exnergasse

Zur Eröffnung sprechen: Cornelia Cabuk, Kunsthistorikerin, Karin Mack, Künstlerin und Kunsthistorikerin

Kunstbuffet



Symposium: Mittwoch, 17.5.2017, 15.30 – 19.30 Uhr

Ausstellung: 11.5.2017 – 24.5. 2017



Porträt-Malworkshop: 18.-24.5. 2017, zu den Öffnungszeiten (19.5.: nur bis 15.30 Uhr)

Spieltermine: „ALEA GO“: 12.5. und 16.5. 2017, je 16 Uhr

Gesprächstermin: In-Talk mit Alexandra Schantl: 22.5. 2017, 17-18 Uhr





40 Jahre IntAkt / Selbstporträt - Kontext Frauenbild

Die Malerin und Galeristin Christa Hauer-Fruhmann wollte die strukturelle Diskriminierung von Künstlerinnen nicht länger hinnehmen. Sie gründete 1977 die „Internationale Aktionsgemeinschaft Bildender Künstlerinnen - IntAkt“. Mit Aktionen, Vorträgen und „Femifesten“ nahm die IntAkt Einfluss auf die Kulturpolitik und veranstaltete zahlreiche Ausstellungen, Symposien und Performances im In- und Ausland.

Seit 1988 betreibt die IntAkt den IntAkt-Raum im Werkstätten- und Kulturhaus WUK. Im Rahmen der Ausstellung „40 Jahre Intakt / Selbstporträt - Kontext Frauenbild“ wird hier die Vereinsgeschichte in der Installation „Intakt-Labor“ aufgearbeitet.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Exnergasse widmet sich hingegen dem weiblichen Selbstporträt. Die rund fünfzig ausstellenden Künstlerinnen drücken sich in sehr unterschiedlichen Medien wie Film, Video, Fotografie, Zeichnung, Malerei, Skulptur, Installation und Performance aus. Ebenso unterschiedlich sind ihre künstlerischen Zugänge zum Thema.

In einem die Ausstellung begleitenden Symposium wird das gesellschaftliche Frauenbild bzw. die in sich widersprüchlichen Frauenbilder diskutiert, in dessen Kontext sich das weibliche Selbstbildnis befindet.



Koordination: Verein IntAkt in Kooperation mit Kunsthalle Exnergasse

Gudrun Kaitna-Engel, Zita Breu, Elli Schnitzer, Susanne Kompast, Beate Schachinger, Friederike Hubatschek, Jadranka Protic, Fria Elfen, Maria Bergstötter, Marta Vetö, Gerti Hopf, Ute Walter, u.a.





Beteiligte Künstlerinnen:

Christine Baumann, Irmingard Beierle, Maria Bergstötter, Maria Blazejovsky, Zita Breu, Luise Buisman, Ilse Chlan, Linda Christanell, Anna Coucoutas, Crisfor, Fria Elfen, Christine Eichinger, Lisa Est, Ingrid Gaier, Suchra Gummelt, Sarah Godthart, Karin Hannak, Ran Haubert, Gerti Hopf, Friederike Hubatschek, Christine Huber, Hansi Hubmer, Gudrun Kaitna-Engel, Angelika Kaufmann, Evelin Klein, Ilse Kilic, Teresa Kacprzak-Niedzialkowski, Solange Keschmann, Barbara Klampfl, Susanne Kompast, Ivica Krošlákova, Sarah Iris Mang, Gabriele Nepo-Stieldorf, Tanya Niedermüller, Karin Maria Pfeifer, Jadranka Protić, Anna Rafetseder, Gisela Reimer, Lena Rot, Beate Schachinger, Meina Schellander, Elli Schnitzer, Edda Seidl-Reiter, Mitra Shahmoradi, Christiane Spatt, starsky, Marion Steinfellner, Sybille Uitz, Mieke Vasse, Linde Waber, Ute Walter, Ingrid Wald, Dorothee Zombronner





Symposium: Mittwoch, 17.5.2017, 15.30 – 19.30 Uhr



Podium:

Birgit Sauer, Politikwissenschaft, Universität Wien

Elke Krasny, Akademie der bildenden Künste Wien

Brigitte Hornyik, Juristin, stellvertretende Vorsitzende Österreichischer Frauenring

Edith Stohl, ORF, Frauennetzwerk Medien

Helene Baur, Basis Wien

Angelika Romauch, Kunsthistorikerin

Moderation: Petra Unger, MA Gender Studies und Feministische Forschung