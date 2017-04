Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Landpartie I: hernstein / hainfeld / türnitz

hernstein / hainfeld / türnitz



landpartie 1



Am 22. April ist es wieder soweit. Die erste Landpartie in diesem Jahr startet von Wien aus in die südlich anmutende Landschaft um die Gemeinde Lindabrunn. Etwas außerhalb des Ortes, auf einem, auch wegen seiner einzigartigen Flora bemerkenswerten Areal, erinnern Steinskulpturen internationaler Bildhauer an das von 1967 bis 1997 stattgefundene Symposium Lindabrunn. Der Künstler Leo Schatzl wird vor Ort über die neuesten Aktivitäten am Gelände erzählen.



2002 haben die Architektin Jutta Gössler und der Künstler Hans Wörtl die Vinzenz-Kapelle konzipiert und gestaltet. Unweit von Hernstein, umgeben von Schwarzföhren, erinnert sie an den für die Region so wichtigen Berufstand der Pecherei und ist allen verstorbenen Pechern gewidmet. Nach dem Mittagessen in luftiger Höhe folgt ein kurzer Abstecher nach Hainfeld. In der Cafeteria des Landespensionstenheims hat die Künstlerin Karin Frank der Hauskatze ein 183 cm großes Denkmal gesetzt.



Fortgesetzt wird die Fahrt durch das Mostviertel nach Türnitz, seit Jahrhunderten wichtiger Ort entlang des Pilgerwegs Via Sacra in Richtung Mariazell. 3 km entfernt vom Ortskern gelangt man zur 1729 entstandenen barocken Kapelle "Maria Siebenbrünn" und dem von den Architektinnen Anna Wickenhauser und Henny Liebhart-Ulm 2014 neu gestalteten Brunnenhaus für ein historisches Muschelbecken und der Einhausung eines Reliefs.



Rückkehr nach Wien ca. 19 Uhr



Konzept und Organisation

Bärbl Zechner





Reservierungen

E-Mail martina.bochusch@noel.gv.at



Anmeldeschluss ist der Donnerstag vor dem jeweiligen Termin. Falls Sie Ihre Reservierung nicht einhalten können, bitten wir um zeitgerechte Abmeldung.



Treffpunkt

Wien Universität, Grillparzerstraße / Ecke Rathauspark 10.00 Uhr bzw. bei den angegebenen Zeiten und Zustiegsmöglichkeiten.



Teilnehmerzahl

max. 40 Personen



Kosten

Landpartien EUR 17 (ermäßigt EUR 15,-)

Schulkinder gratis



Mittagessen je nach Route. Die Verpflegung ist nicht im Preis inbegriffen. Die Teilnahme an allen Führungen erfolgt auf eigene Gefahr. Änderungen im Programm vorbehalten.