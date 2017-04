Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

AIL Print Weekend

AIL-Exchange

Print Weekend 21. bis 23. April

21. und 22. April: Workshop mit Analog Sonntag

23. April: Mini Print Fair



in Zusammenarbeit mit ARTist - dem Alumniverein der Universität für angewandte Kunst





Analog Sonntag Workshop

21. April, 11-17 Uhr

22. April, 12-18 Uhr



Im Rahmen des AIL Print Weekends brechen wir alle Regeln und haben Analog Sonntag am Freitag und Samstag, ha!



Analog Sonntag (Sebastian Zimmerhackl, Fabian Knöbl) versteht sich als offenes Labor, Werkstatt, Spielzimmer und Ideenfabrik. Unter dem Motto "Der Computer bleibt aus!" wird experimentiert, gedacht, gezeichnet, gemalt, geschnitten, gesammelt, gebaut, gedacht und geredet. Das Potential von Alltagsmaterialien wird ausgelotet und neue Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Die alltägliche Sicht der Dinge wird durch Übungen und Aufgabenstellungen verändert und Zusammenhänge aufgebrochen.

Für unsere Planung bitten wir um eine Anmeldungsemail an eva.weber@ailab mit kurzer Info, ob du an beiden Tagen oder nur an einem mitmachen möchtest, beides ist möglich. Der Workshop ist kostenlos, TeilnehmerInnen aller Disziplinen sind willkommen.





Mini Print Fair

23. April, 12-19 Uhr



Ausgewählte GestalterInnen und KünstlerInnen präsentieren ihr Repertoire an Printprodukten und bieten es zum Verkauf an. Welche Themen werden heute in den Medien Buch, Magazin und Zine behandelt: Ist es individuelles Sprachrohr, künstlerisches Medium oder Katalog? Und worin liegt der Reiz des Self Publishings?

Mit dem Print Weekend bietet das AIL außergewöhnlichen Printmedien und -formen eine Plattform. Self Publishing, analoge Arbeitsweisen und individuelle Erzähl- und Gestaltungsformen werden ein Wochenende lang ins Zentrum gerückt.



16 Uhr

PFERD präsentiert

1. AIL Dart Turnier

hosted by Matthias Krinzinger

Nenngeld EUR 0.-, Preisgeld EUR 5.-

One Shot, One Opportunity / Another Hole In The Brick



Teilnehmer_innen 2017 (in totally random order):



Franz the lonely Austrionaut, Viadukt Screenprints, Pool, Soybot, Pussy Propeller, Eju Press, Gasper Kunsic, Murmel Comics, Taumatropo, Dominik Pfeffer, David Matthews, Positive Posters (Barbara Bernardy, Frauke Cordes, Elaine Doepkens, Sarah Fricke, Yoshiko Jentczak, Lisa Petersen, Maxi Scheller, Katharina Schulze), Kudla Werkstatt, Giorgos Beleveslis, Lara Erel, Ana Fernandes, Flamingo Press, Andreas Rosenthal & Hannah Sakai, TETRA, Elodie Grethen, Matthias Krinzinger, Jasmin Rehrmbacher, PIROL, Nina Buchner, Trabozab