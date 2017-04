ÖGFA_Vortrag: Kathrin Golda-Pongratz. Landscapes of Pressure

Fotocredits: Kathrin Golda-Pongratz

Das Projekt Landscapes of Pressure der Architektin und Urbanistin Kathrin Golda-Pongratz geht von der Überzeugung aus, dass Territoriumspolitik heute maßgeblich von der Logik der globalen Ökonomie bestimmt wird und folglich Land in Metropolitanregionen zum Spekulationsobjekt macht.



In den Jahren 2012 bis 2014 wurden Teile des periurbanen, ertragreichen Agrarlands in El Prat de Llobregat bei Barcelona sowie die Ausläufer eines bis heute nicht fertig gestellten Stadterweiterungsprojekts in Madrid vorübergehend als mögliche und konkurrierende Baugründe für das transnationale Projekt Eurovegas verhandelt. Fotografien, die 2014 in der Fundació Miró in Barcelona und 2017 im Rahmen des kollektiven Projektes Geopresències in der katalanischen Stadt Granollers ausgestellt waren und 2014 zusammen mit Essays von Kathrin Golda-Pongratz und Carles Guerra im Buch Landscapes of Pressure publiziert wurden, eröffnen einen neuen Blick auf diese Landschaften unter Druck und bieten Raum zur Reflexion über territoriale Politik, spekulative Stadtentwicklungsprozesse und die vielfältigen Facetten der Produktivität eines Territoriums und dessen Entwicklungsreserven.

Text: Kathrin Golda-Pongratz



Kathrin Golda-Pongratz ist Urbanistin, Stadtforscherin und Fotografin und lebt in Barcelona und Frankfurt am Main. Sie hat Architektur an der TU München studiert und im Rahmen eines DAAD geförderten Forschungsaufenhalts in Lima/Peru an der Universität Karlsruhe promoviert. Seit 2013 ist sie Vertretungsprofessorin für Internationalen Urbanismus an der University of Applied Science in Frankfurt. Sie ist Gastprofessorin an der Universidad Nacional de Ingeniería in Lima. Zudem hält sie Lecturer-Positionen im MIAD Master Programm der La Salle School of Architecture und an der ESARQ-UIC in Barcelona, 2016 war sie Gastprofessorin an der ELISAVA School of Design in Barcelona. Forschungsfelder u.a.: Stadtkulturen und öffentlicher Raum, Urban Memory, Informeller Urbanismus, Architektur- und Stadtwahrnehmung, Urbanisierungs- und Globalisierungsprozesse, kollaborative urbane Praktiken und Community Planning.



www.geopresencies.cat

www.pressuredlandscapes.tumblr.com/