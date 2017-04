Thermenklinikum Mödling, Maria-Restituta-Gasse Mödling

ÖGFA_Bauvisite 205: Thermenklinikum Mödling

Fotocredits: © ARGE Thermenklinikum

Spitalsbauten zählen zu den komplexesten Planungsaufgaben unserer Zeit. Hier wird der Schwierigkeitsgrad noch gesteigert:

Die Realisierung erfolgt in mehreren Etappen unter voller Aufrechterhaltung des Spitalsbetriebs. An einem Standort nahe des Zentrums entstehen drei Pavillons verbunden mit Brücken und ein verglaster Eingangsbereich. Die 4-geschossigen Pavillons sind behutsam in einer Nachbarschaft die überwiegend aus Wohnhäusern besteht eingefügt. Die Materialwahl – Sichtziegel, Aluminium, Holz – verleiht den Bauten eine wohltuende, samtige Erscheinung.

Text: Elise Feiersinger



Architektur: Architekt Katzberger; Loudon Habeler & Partner; Moser Architects; Architekt Franz Pfeil

Projektsteuerung: Delta Projektconsult

Wettbewerb: 2007

Phasen: 2 Bauphasen

Fertigstellung: 2019

Nutzfläche: 25.500 m2

Baukosten: 130.000.000,-

Auftraggeber: NÖ Landeskliniken-Holding

Statik: Klestil ZT GmbH

Bauphysik: Quiring Consultants

Freiraumplanung: Atelier Landschaft

Haustechnik: ZFG, ITGA



