29.04.2017 19:30h



Fotocredits: Cristina Fiorenza, Collage 8, Chongquing, Aleppo and Shipwreck, 2017, Mischtechnik auf Papier, 60 x 42 cm (c) Cristina Fiorenza

NöART lädt ein zur Vernissage der Ausstellung



Elemente des realen Lebens

Fotomontage und -collage in der österreichischen Gegenwartskunst



am Samstag, dem 29. April 2017, um 19:30 Uhr

im Dorfmuseum Roiten, 3911 Rappottenstein



Begrüßung

gfGR Roland Stöger

Roswitha Straihammer, Leitung NöART



Einführende Worte

Nina Schedlmayer, Kuratorin der Ausstellung



Eröffnung



Folgende Künstlerinnen und Künstler sind vertreten:

Sophie Dvořák, Cristina Fiorenza, Karin Fisslthaler, Bernhard Hosa, Ursula Hübner, Lisa Kunit, Claudia Larcher, Judith Saupper, Silvester Stöger, Anita Witek



Eine Ausstellung der Marktgemeinde Rappottenstein und der NöART



Rahmenveranstaltung

Roiten zeigt Vielfalt

Kunst - Genuss - Handwerk

Sa, 29. April 2017, 14-19 Uhr

So, 30. April 2017, 10-19 Uhr

Handwerks- und Bauernmarkt, Ausstellung, Vorführungen altes Handwerk, Rätselrally

www.dorfmuseum-roiten.at