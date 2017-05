Semper Depot

Geld - Klasse Richter / Klasse Metzel

Ausstellung: GELD - Klasse Metzel & Klasse Richter



12. Mai 2017 - 14. Mai 2017



Die Akademie der bildenden Künste München zu Gast in Wien.

Unter dem Titel GELD eröffnen die Klassen von Prof. Olaf Metzel

(München) und Prof. Daniel Richter (Wien) eine gemeinsame

Ausstellungsreihe im Semperdepot in Wien. Die Ausstellung zeigt

aktuelle Positionen aus Malerei, Bildhauerei und deren Grenzbereiche.

Kommenden Winter wird diese Reihe unter gleichem Titel in München

fortgesetzt.



Vernissage: 12. Mai 2017, 18:00

Ausstellung: 13.-14. Mai 2017 15:00 - 22:00