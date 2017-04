Bildungszentrum der AK Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

40. Wiener Stadtgespräch - Globaler Triumph des Populismus? Jan-Werner Müller im Gespräch mit Peter Huemer

20.04.2017 19:00h



Globaler Triumph des Populismus?

Über den Zustand der Demokratie im Zeitalter von Trump



Jan-Werner Müller

im Gespräch mit Peter Huemer



„Populismus ist ja keine Krankheit, sondern eine permanente Gefahr in der Demokratie. Wir werden ihn nie auf magische Weise loswerden. Aber er hat weniger mit individuellen Gefühlen zu tun als mit einem nicht funktionierenden Parteiensystem. Insofern ist Populismus ein Symptom für ernste Probleme einer Demokratie.“



Jan-Werner Müller (*1970) ist ein deutscher Politikwissenschaftler, er lehrt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Princeton University in New Jersey; derzeit ist er Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Bei Suhrkamp erschienen zuletzt Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert (2013) und Was ist Populismus? Ein Essay (2016).



AK-Bildungszentrum - großer Saal

Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien



Eintritt frei



Um Anmeldung wird gebeten:

http://www.wienerstadtgespraech.at/aktuell/

stadtgespraech@akwien.at