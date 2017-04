Q202-AtelierRundgang 2017

21.04.2017 14:00h



Fotocredits: Hans Heisz

KUNSTAUG Der Q202-AtelierRundgang 2017



Seit vierzehn Jahren bietet der Q202-AtelierRundgang

Entdeckungsreise und Austausch im Reiche der Kunst.



68 Ateliers öffnen die Tore am: 21. u. 22. April 14 - 21h,

und am 23. April 14 -18h.



Ein vom Multikünstler Hans Heisz und seinem Team

im 2., 20. und mit den Satelliten in weiteren

Bezirken Wiens initiiertes WienKunstWandern oder -Radeln.



Q202 steht dafür, das künstlerische Potenzial Wiens auf

persönliche Art erleben zu können. In Künstlerwohnungen,

WerkstättenWGs, Hinterhofateliers, auf historischen

Donauschiffen oder im Augarten Palmenhaus. Sogar die

Taborstraße selbst betrachtet sich als lebendiges Kunstwerk.



Ziel ist es, Publikum und KünstlerInnen zugleich ein breites

Begegnungs- und Vergleichsfeld zu schaffen. Dafür bieten

KünstlerInnen im Rahmen von Q202 auch heuer wieder eine

perfekte Mischung aus Events, Performances, Ausstellungen,

Video-Installationen, Musik, Literatur und eine Reihe von

Kunstaktionen an.



Die Wanderkarten für den Q202 AtelierRundgang liegen in

vielen Lokalen auf und sind unter www.q202.at herunterladbar.

Info: Hans Heisz: Tel.: 0650 21 27 920, hans.heisz@drei.at+