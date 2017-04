Literaturhaus Wien

schriftlinien

Transmediale Poesie mit .aufzeichnensysteme, Regina Hilber, Sophie Reyer, Erik Tenzler, Andrea Zámbori



Organisation und Moderation: Günter Vallaster



Schriftlinien, ein Ausdruck aus der Typografie, bestimmen die Längen von Buchstaben. Übertragen auf die Poesie ist es von Interesse, diese Linien auszuloten, sie zu überschreiten bzw. individuell zu ziehen. schriftlinien versammelt somit literarische Positionen, die sich vom Text zum Bild oder Bild zum Text bewegen und Lyrik oder Prosa spannungsvoll mit Bildern verbinden, sei es grafisch, fotografisch, filmisch oder über Sound. Dadurch entstehen transmediale Räume, die auf vielfältige Weise poetisch gestaltet und beschritten werden.



Eine Veranstaltung der Grazer Autorinnen Autorenversammlung



.aufzeichnensysteme, lebt und arbeitet in Wien seit 2000. Text /-Performance, Radiokunst, experimentelle Zeichen- und Sprachprojekte, Publikationen an der Schnittstelle von Literatur / Performance / Bildende / Radiokunst. Zuletzt: schrei zum hummel. eine art buch, Klever Verlag 2013. www.elffriede.net



Regina Hilber, geb. 1970, lebt und arbeitet als Schriftstellerin in Wien. Buchpublikationen zuletzt: ÜBERSCHREIBUNGEN von Wald bis Wien (edition ch 2017), Landaufnahmen (Limbus Verlag 2016).



Sophie Reyer, geboren 1984 in Wien, lebt in Wien. Theatertexte vogelglück, baumleberliebe, hundpfarrer und Anna und der Wulian (S. Fischer-Verlag). Lehrt an der Universität für Film-, Medien- und Theaterwissenschaft Wien. Seit 2017 Lehrgangsleitung der Wiener Schreibpädagogik www.schreibpaedagogik.com. Zuletzt erschienen: Schläferin (Edition Atelier 2016). http://sophiereyer.com



Erik Tenzler, geb. 1989 in Döbeln, Germanistikstudium an der Universität Leipzig. Organisator der alternativen Lesebühne Zwischen Rand und Band in Leipzig. Publikationen in Zeitschriften und Anthologien. Dreamfolkband Twins in Colour. 2014-16 Ausbildung beim Berufsverband Österreichischer Schreibpädagog/inn/en in Wien.



Günter Vallaster, geb. 1968 in Schruns, lebt in Wien. Autor und seit 2004 Herausgeber der edition ch. Zuletzt: Jukebox. Mit Zeichnungen von Fritz Widhalm und Ilse Kilic (Das fröhliche Wohnzimmer – wohnzimmers buntes lyrikheft 11, 2016). www.guenter-vallaster.net und www.editionch.at



Andrea Zámbori, geb. 1986 in Nyíregyháza (Ungarn), lebt in Neu-Ulm. Grafiken, Malerei, Illustrationen, Visuelle Poesie, Fotografie. Mitglied des Kreativ-Teams Edition Direkt Fanzine Budapest issuu.com/direkt-fanzine. Buchpublikation zuletzt: Herzbau (edition ch 2014). www.andreazambori.com