Simon Mayer - Handle with care - Oh Magic

Bevor Simon Mayers neues Stück Oh Magic in der Spielzeit 17/18 im brut zur Wienpremiere gelangt, gibt es bei Handle with care im April für Fans und FreundInnen bereits eine erste Gelegenheit, Einblick in den Entstehungsprozess des Projekts zu erhaschen und mit den PerformerInnen den Arbeitsstand zu diskutieren.



Das Stück Oh Magic wird ein Livekonzert von Robotern und PerformerInnen sein, eine spielerische Reise in die Welt von theatraler und technischer Magie und eine Suche nach einem sinfonischen Zusammenklang von Performance, Tanz, Musik, Sound, Robotik und visueller Kunst. Gemeinsam mit seinem Team sucht Simon Mayer nach dem Unbeschreiblichen und Faszinierenden, das wir bisweilen im Theater erleben. Oh Magic verschränkt dazu die futuristischen Fantasien neuer Technologien mit der Magie des Theatralen und thematisiert dabei auch unsere zweischneidige Beziehung zu Robotik und Technologie.



Simon Mayer ist Performer, Tänzer, Choreograf und Musiker. Er studierte an der Wiener Staatsopernballettschule und bei PARTS in Brüssel und war Mitglied des Wiener Staatsopernballetts. Als Tänzer war er u. a. in Produktionen von Anne Teresa de Keersmaeker/ROSAS, Wim Vandekeybus und Zita Swoon zu sehen. Mit seinen Stücken SunBengSitting und Sons of Sissy tourt er erfolgreich international, außerdem unterrichtet er bei zahlreichen Festivals und als Gastdozent am Konservatorium Wien.