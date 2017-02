Magdas HOTEL, Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Magdas Hotel feiert Geburtstag

17.02.2017 19:00h



Liebe Freunde, Partner, Wegbegleiter, magdas Liebhaber & Liebhaberinnen,



magdas HOTEL ist jetzt schon fast groß – zwei aufregende Jahre liegen hinter uns. Wir sind ein bisschen stolz und schon auch ziemlich glücklich. Das wollen wir feiern!

Am liebsten mit all den Menschen, die uns in den vergangenen zwei Jahren so viel Interesse, Unterstützung & Zuneigung entgegengebracht haben.



magdas loves you!

Kommt zahlreich – Open House am 17. Februar 2017 ab 19:00 Uhr. Plaudert, singt, tanzt, amüsiert euch prächtig mit Eugene Quinn, Ruth Brauer & Kyrre Kvam, radio FM4 DJ. Essen, Trinken, guter Laune!



Und weil wir unsere Liebsten nach einem schönen Abend eigentlich gar nicht mehr verabschieden wollen:

Geburtstagsspecial: Übernachtung im Doppelzimmer (2 Personen), inkl. Zahnbürste, Vanity Set, Aspirin und Kräutertee Euro 50,00

Auf Wunsch (Kater-)Frühstück um Euro 14,00 pro Person.