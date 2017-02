Kunstraum Nestroyhof, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Künstlerführung: Treffen sich eine Malerin und zwei Maler

18.02.2017 15:00h



Fotocredits: Once upon a time, 2016 © Max Böhme, Ronald Kodritsch, Franziska Maderthaner

Eine Ausstellung mit Gemeinschaftsbildern von Max Böhme, Ronald Kodritsch und Franziska Maderthaner.



Künstlerführung mit Ronald Kodritsch

am Samstag, 18. Februar

um 15 Uhr



Die Künstlerin Franziska Maderthaner sowie die Künstler Max Böhme und Ronald Kodritsch arbeiten seit Jahren sporadisch immer wieder freundschaftlich miteinander. Nun haben sie ihre malerische Zusammenarbeit mit Spielsinn und humorvollem Respekt zu einer Ausstellung gebündelt. Das Resultat sind Gemälde und Zeichnungen, an denen alle drei – hintereinander oder gleichzeitig – gearbeitet haben und dabei die malerischen Spuren der Vorgänger kommentiert, erweitert oder übermalt haben.



Das Projekt ist ein Wagnis und eine Provokation. Es geht dabei um gezielte Angriffe auf jeweils egomane Positionen und solitäre Praxen. Jedoch ist nicht das „Auslöschen“ der malerischen Geste des anderen das Ziel, sondern ein sensibles und oft auch freches Reagieren auf die vorgefundenen malerischen Outputs der Kollegen. Die so entstandenen Bilder sind unverkennbar geprägt von drei verschiedenen Handschriften, die sich gegenseitig anstacheln und gemeinsam etwas darstellen, das die Beteiligten als „trialogisch“ bezeichnen, als alogischen Dialog zu dritt.



Eine Publikation im Sensationsverlag ist zur Ausstellung erschienen.



Die Ausstellung läuft bis zum 22. Februar 2017.



www.kunstraum-nestroyhof.at