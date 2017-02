Zoom Kindermuseum

61. Wiener Kindervorlesung - Aleida Assmann

Für Kinder von 8 bis 12

Vermittlung von Wissenschaft an Kinder



Aleida Assmann:

Wie gehen wir miteinander um? Menschenrechte und Menschenpflichten



Überall gibt es Streit und Machtkämpfe, Schwächere werden unterdrückt und Stärkere bewundert. Du kennst das vielleicht von deinen Geschwistern, vom Spielplatz und aus der Schule. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie wir eigentlich miteinander umgehen sollten?

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann überlegt gemeinsam mit euch, wie Regeln für einen friedlichen, rücksichtsvollen Umgang miteinander aussehen könnten. In allen Kulturen und in uralten Texten gibt es dafür Vorschläge und Beispiele. Vielleicht können wir daraus ja noch etwas lernen?



Eintritt: EUR 4,- pro Person

Info/Reservierung: (01) 524 79 08