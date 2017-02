In Conversation Michael Wegerer: Bouncing Borders

IN CONVERSATION | Musik-Performance & Talk:



JUUN am amplified Clavicord

Uraufführung der Intervention zum Buch Bouncing Borders



Künstlergespräch

Jo Stockham, Royal College of Art London &

Barbara Höller, Künstlerin

im Gespräch mit Michael Wegerer

Moderation: Boris Manner, Universität für angewandte Kunst Wien



Ausgangspunkt für die im Bildraum 01 uraufgeführte musikalische Intervention ist eine von Michael Wegerer am Royal College of Art in London gefertigte Lithographie. Die Komponistin, Pianistin und Performancekünstlerin JUUN schuf zu dieser von Wegerer überarbeiteten Version eine Fotografie der Schachspiel-Performance von Marcel Duchamp mit Eve Babitz (1963) spielbaren Partituren. Die Idee entstand aus der Reflexion zu Walter Benjamins Theorie der Übersetzung sowie Reproduktion von Informationen und ihrer daraus resultierenden Verschiebungen (Shifts).



Im Anschluss an die Performance sprechen die Leiterin der Abteilung Druckgrafik am RCA London, Jo Stockham und die studierte Mathematikerin und Künstlerin Barbara Höller mit Michael Wegerer über „Interventionen im Ausstellungsraum“ und beleuchten den Spannungsbogen zwischen Kooperation und Konflikt, den der Austausch und gegenseitige Einfluss innerhalb künstlerischer Kollaborationen mit sich bringt. Zweiter Schwerpunkt des Talks: printed matter, das Publizieren von Ausstellungen in Form eines Kunstbuchs - ein Diskurs über Bild und Abbildung mit Fragestellungen zu Prozess, Anforderung, Reflektion und Bedürfniserfüllung. Moderiert wird der talk von Boris Manner, Lehrender an der Universität für angewandte Kunst Wien und Mitherausgeber der Publikation Bouncing Borders.



Michael Wegerer | Bouncing Borders

Edition Angewandte

Verlag: De Gruyter | ISBN: 978-3-11-048657-5 | € 39,95



Eine Kooperation der Bildrecht mit der Universität für angewandte Kunst Wien