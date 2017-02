Leonarda – An Occult Theatre Performance

Leonarda – An Occult Theatre Performance // VonPiderZuHeiss (IT/AT)



Di 14.2. 2017 // 19:30

Im_flieger@Schokoladenfabrik // Gaudenzdorfergürtel 43–45/4. Stock/4C 1120 Wien (U4 Margaretengürtel)

Leonarda Cianciulli, 1893 geboren und 1970 in einer Anstalt für psychisch abnorme Rechtsbrecherinnen verstorben, ist bekannt als „La Saponificatrice di Correggio“. Von Aberglauben getrieben, tötete sie drei Frauen, um ihre drei Söhne vor dem Tod auf dem Feld zu bewahren. Die Leichen verarbeitete sie sie zu Gebäck und Seife.

In einer Theaterperformance erwecken Anna Heiss, Nora Pider und Sophie Wegleitner Leonarda zum Leben um sie zu Themen der Weiblichkeit und Mutterschaft zu befragen.



Performance: Anna Heiss, Nora Pider, Sophie Wegleitner // Musik: Julian Angerer, Raphael Landthaler // Foto: Joop Justus



VonPiderZuHeiss (IT/AT) sind eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Theater, Tanz, Musik und Theorie, die seit 2009 Stücke für Theater, Konzertsäle und Art Spaces macht. Sie arbeiten zur Gegenwartsdramatik, aber in den letzten Jahren produzieren sie lieber ohne Script. Stattdessen gehen sie von ihren Biografien, kuriosen Geschichten, interessanten Orten und lustigen Gestalten aus. Sie nutzen gerne Glitzerkostüme, Fundstücke aus ihren Elternhäusern und Popsongs. Ihr Interesse an Unterhaltungskultur ist, was sie verbindet. Die Stücke, die sie produzieren, sind lustvolle Pastiches, die auf der Liebe für die Gegenwart fußen.

http://vonpiderzuheiss.tumblr.com/



Die Premiere findet am 8.3.2017 im Anreiterkeller der Gruppe Dekadenz Brixen (IT) statt.