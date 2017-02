Was ist mein Handwerk?

Fotocredits: buero bauer

KULTURVERMITTLUNG MIT SMARTWATCHES

MAK-AUSSTELLUNGSHALLE



Das Forschungsprojekt personal.curator untersucht im Rahmen der Ausstellung handWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt die Einsatzmöglichkeiten von Smartwatches in der Kulturvermittlung. Konzipiert für SchülerInnen in der Berufsorientierungsphase, können auch andere Interessierte den Prototypen ausprobieren und auf interaktiven Wegen der Frage „Was ist mein Handwerk?“ nachgehen.



Das Projektteam (Ruth Mateus-Berr und Luise Reitstätter, Universität für angewandte Kunst Wien; André Seirafi, Kasra Seirafi und Martin Grubinger, Fluxguide; Beate Lex, MAK) ist anwesend und freut sich über Feedback.



Vorbeikommen und ausprobieren!

Eintritt frei, keine Anmeldung notwendig