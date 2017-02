Buchpräsentation: Klaus Davidowicz

Buchpräsentation: Klaus Davidowicz „Der Film als Midrasch. Der Golem, Dybbuks und andere kabbalistische Elemente im populären Kino“



Montag, 13 Feb 18:30,

Museum Dorotheergasse



Wie fanden kabbalistische Literatur und ihre Elemente ihren Weg auf die Leinwand? Wie wurden jüdische mystische Themen und Motive in Spielfilmen – von der Stummfilmzeit bis zur Gegenwart – weltweit verarbeitet? Klaus Davidowicz zeigt in dieser Studie, dass Filme genauso eine Quelle zum Judentum sind wie ein mittelalterlicher Midrasch. Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt auf dem amerikanischen Kino, von Paul Wegeners Golem-Filmen bis zu David Aronofskys „Noah“ (2014). In den vorgestellten Filmen ist die jüdische Mystik keineswegs nur Beiwerk. Vielmehr stellen die Filme in ihrer Auseinandersetzung mit den kabbalistischen Texten auf intertextuelle Weise einen durch und durch modernen Kommentar zur jüdischen Kultur dar und haben das Bild jüdischer Religion in der Populär-Kultur entscheidend geprägt.



Univ.-Prof. Dr. Klaus Davidowicz ist Studienprogrammleiter am Institut für Judaistik in Wien und Mitbegründer des Jüdischen Filmclubs Wien.



Einlass 18:15 Uhr



Eintritt frei