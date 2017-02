Kunst Haus Wien

Peter Dressler - Vortrag von Christine Frisinghelli

Fotocredits: Peter Dressler, In der Hauptsache dabei, Montreal 1976, aus: "Der frontale Blick", Vortrag beim Symposion über Fotografie VIII, Fraz, 1986 (Faksimilie der publizierten Fassung)

Dienstag, 14. Februar, 18 Uhr

Vortrag von Christine Frisinghelli

Ich war dabei. Peter Dressler und die Fotografie(-politik) in Österreich.



Peter Dressler war dabei: Dabei war er vor allem, wie seine Inszenierungen zeigen, als Hauptdarsteller in seiner Kunst selbst; als ausgebildeter Maler, in dessen Arbeit jedoch schon früh die Fotografie das tragende Element wird, war er an fast allen namhaften Überblicks-Ausstellungen zeitgenössischer österreichischer Fotografie dabei. Er war aber vor allem auch dabei, wenn es darum ging, dem Medium Fotografie in Österreich Geltung und Sichtbarkeit zu verschaffen: Seine Beiträge zu Studien und öffentlichen Debatten sind zahlreich und erhellen im Rückblick die Redundanz der Diskussion über eine institutionelle Absicherung künstlerischer Fotografie hierzulande. Dresslers Mit-Kuratorenschaft der „Geschichte der Fotografie in Österreich“ und sein Enthusiasmus als Sammler historischer und moderner Fotografie gehen jedoch einher mit Zurückhaltung und Skepsis, wenn es um die Positionierung seines eigenen Werkes in seiner Heimatstadt Wien betraf. Wurde man in Salzburg und Graz seiner Arbeiten in Ausstellungen und Publikationen früh und mit großer Kontinuität gerecht erleben wir in Wien nun erstmals eine umfassende Retrospektive auf sein Werk, die er leider nicht mehr erleben durfte.



