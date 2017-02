Skulpturinstitut

Ground Score

Myles Starr / Chloe Stead / Daniel Stubenvoll



Lesung Chloe Stead 19:30 Uhr



Mimikry Authentizität, guter und böser Kitsch, naco (bad taste) und unheilige Allianzen: plötzlich tragen Rentner auf einer deutschen Nordseeinsel und Jugendliche im Frankfurter Bahnhofsviertel dasselbe Label. Myles Starr, Chloe Stead und Daniel Stubenvoll arbeiten auf sehr unterschiedliche Weise mit den instabilen Codes und flüchtigen Phänomenen, die Wert kommunizieren.



Myles Starr, geboren 1987, lebt und arbeitet in Wien und besucht gegenwärtig die Akademie der bildenden Künste Wien. Zuvor studierte er Wirtschaft und Asienwissenschaften am City College New York.

Cloe Stead, geboren 1988, ist eine Schriftstellerin und Kunstkritikerin, lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist Absolventin der Goldsmiths University London und der HFBK Hamburg.

Daniel Stubenvoll, geboren 1984, lebt und arbeitet in Frankfurt a. M. und besuchte die Kunsthochschule Kassel.



Philip Pichler, geboren 1985, lebt und arbeitet in Wien. Er is Absolvent der Universität für Angewandte Kunst Wien und der HFBK Hamburg.



Ground Score wird von Philip Pichler organisiert.