Spazio Pulpo, Sonnenfelsgasse 3/15, 1010 Wien

Störungszentriertes Design - Benedikt Haid

16.02.2017 19:00h



Störungszentriertes Design ist miss- und unverständlich, hinderlich, mühsam, paradox, auch zu langsam und quasi unbeweglich – im Ergebnis, im Entstehungsprozess oder eben in allem zusammen. Gerade aber diese Tücken und die Lückenhaftigkeit ermöglichen Kommunikation, die – geleitet vom Spüren des unsicheren Gefühls, dass da etwas nicht stimmt oder auch mehrere Auswahlmöglichkeiten bestehen – ihre Formen und Strukturen beobachtet haben will.



Benedikt Haid (geb. 1983) ist spezialisiert auf Arbeiten im Bereich visueller Kommunikation im Raum. Neben Signaletik und Ausstellungsgestaltung widmet er sich experimentellen Arbeiten im Spannungsfeld von Kritik, Kommunikation und Design.

Nach dem Studium am Masterstudio Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel war BendeBeruflich war er unter anderem für integral ruedi baur in Zürich und das Büro Uebele in Stuttgart tätig. Seit 2013 arbeitet er als selbstständiger Designer in Wien und Tirol.