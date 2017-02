Heavy Metal

17.02.2017 19:00h



Fotocredits: Hubert Lobnig, O.T. (Marktstand 1), 2014, Tempera, Aluminium auf Leinwand, 110 x 150 cm (c) Bildrecht, Wien, 2017

NöART präsentiert die Ausstellung



Heavy Metal



am Freitag, 17. Februar 2017, um 19 Uhr

im Kunsthaus Horn, Wiener Straße 2, 3580 Horn



Begrüßung

GR Martin Seidl

Roswitha Straihammer, Leitung NöART



Einführende Worte

Silvie Aigner, Kuratorin der Ausstellung



Eröffnung

Bürgermeister LAbg. Jürgen Maier

in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll





Folgende Künstler sind vertreten, wir zeigen eine Auswahl ihrer Arbeiten:



Jakob Gasteiger, Richard Kaplenig, Hubert Lobnig, Karl Vonmetz, Manfred Wakolbinger



Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.





Ausstellungsdauer

18. - 25. Februar 2017



Öffnungszeiten

Do, Sa 13-17 Uhr, Fr 15-18 Uhr