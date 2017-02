Skreek - A Comic Revolution

Fotocredits: Thomas Weilguny

18. - 23. Februar

Theaterperformance mit live Video von TWOF2 + dascollectiv im Dschungel Wien



In einer Mischung aus Film, Performance und Comic entführt TWOF2 das Publikum in die turbulente Welt des Comic-Helden Jean Luck. Sein Leben spielt unmittelbar hinter einer großen Kinoleinwand, wo es gefilmt und live übertragen wird. Er ist gefangen in seiner eigenen Welt.



TEAM

Giovanni Jussi, Maria Spanring, Francesco Diaz, Mario Stadler, Anna Diaz, Ursula Gaisböck, Georg Lippert, Simon Hajos.



EMPFOHLEN

für Jugendliche ab 10 Jahren und alle Erwachsenen



"Skreek ist vielfach interpretierbar – als Ode an die Kunst, die den Menschen erlaubt die Welt zu begreifen, als Parabel über die Menschwerdung oder als Geschichte vom Ende der Kindheit." (KATHARINA MENHOFER Ö1 Kulturjournal)

"Beste Unterhaltung mit Anspruch. (...) Der Jubel des jungen Publikums wollte nicht enden und das ist voll verständlich."

(DITTA RUDLE, Tanzschrift.at)

"Skreek ist komisch, ein Erlebnis für alle RezipientInnen, ein poppiger Frankenstein und so noch nie gesehenes modernes Techniktheater."

(TIMON MIKOCKI, Jungekritik)



Samstag, 18. Feb. 19:00

Sonntag, 19. Feb. 17:00

Montag, 20. Feb. 10:30

Dienstag, 21. Feb. 10:30

Mittwoch, 22. Feb. 10:30

Donnerstag, 23. Feb. 10:30 + 19:00