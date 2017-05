FH Technikum, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Linuxwochen Wien

04.05.2017 10:00h



LinuxWochen Wien



@LinuxWochen #Wien #lww17

http://wien.linuxwochen.at

2017-05-04/06 Do-Sa 10-19h

LinuxWochen Wien (LWW) am Technikum



das Programm / Liste aller Events:

https://cfp.linuxwochen.at/de/LWW17/public/events



ORT: FH Technikum Wien - Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.org/node/3664315650

GoogleMaps: https://goo.gl/maps/iNkchbE7bVJ2

LagePlan: https://cfp.linuxwochen.at/img/LWW_FH_Technikum.png



WienerLinien:

Tram 2,31,33, Bus 37A,N31 "Höchstädtplatz"

nahe U6 "Dresdner Strasse"



Kommunikation:

programm@linuxwochen.at @linuxwochen #lww17

IRC: #linuxwochen auf freenode.net → Webchat

https://webchat.freenode.net/?channels=linuxwochen



Themengebiete (aka Tracks):

Development, Cloud, Content Management, DevOps,

IoT, Open Data, Open Everything, Open Hardware,

Privacy and Security, Programme und Tools,

PyDays, System Administration



Communities - mit Infostand:

Apertus, Blender, Debienna, Inkscape,

The Free Software Foundation Europe,

guhIO, Krita, osAlliance,

OSDomotics/Smart-SARAH, oVirt.



Mit Vorträgen, Workshops, Support vor Ort:

Ansible, F-Droid, Freedom Box Austria,

Mozilla Firefox, PostgreSQL, Tor Project.



Vortragsthemen, Workshops



parallel dazu: OEFF + PyDays



2017-05-04/06 Do-Sa 18-20h @Hauptsaal_F0.01

"Das Filmfestival! OEFF"

Open Everything Film Festival

http://openall.markab.uberspace.de



2017-05-05/06 Fr+Sa PyDays

https://pydays.at/ @pydaysvienna #pydays17