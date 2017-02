Engelsharfen & Teufelsgeigen

proudly present:

Takamovsky & Luma.Launisch LIVE



Konzertbeginn: 21:30h

Eintritt: Freie Spende

vor und nach dem Konzert: Engelsharfen & Teufelsgeigen DJ-Kollektiv



Wir freuen uns auf euer Kommen!



https://www.facebook.com/Engelsharfen-Teufelsgeigen-154647937912439/



-----------------------------------------------------



TAKAMOVSKY & LUMA.LAUNISCH

SONIC COUNTERPOINT

Classical Guitar I Electronics I Clicks & Cuts



Takamovsky spielt Stücke aus seinem neuen Album SONIC COUNTERPOINT.

Klassische Gitarre und Harmonien und musikalische Strukturen Alter Musik treffen auf elektronische Klangtexturen und Clicks-&-Cuts-Elemente. Live tritt Takamovsky gemeinsam mit dem Visualisten Luma.Launisch/Florian Tanzer auf, der seine kongenialen Bildkompositionen in ein eigens für Sonic Counterpoint entwickeltes Bühnensetting projiziert.

Takamovsky ist das Soloprojekt und musikalische Alter Ego des Musikers und Autors Juergen Berlakovich. Sprache, in ihre mikrotonalen Einzelteile zerlegt, und sonifizierte DNA-Sequenzen verschmelzen mit Alltagsgeräuschen und Gitarren- und Basssounds. Die so synthetisierten und neu entstandenen Klänge bilden die Grundlage für Songs und Soundscapes in einer breiten musikalischen Formenvielfalt.



Luma.Launisch / Florian Tanzer

Luma.Launisch Videos sind eine Melange aus dokumentarisch realistischen sowie lyrisch verspielten Filmsequenzen. Durch visuelle Überlagerungen verschiedener Szenen und der Kombination von Realbild und Abstraktem verdichten sich alltägliche Geschichten zu poetisch filmischen Reisen. “Wir wollen eine Geschichte erzählen, die bei jedem ein wenig anders im Kopf abläuft, die Bilder beim Betrachter entstehen lässt ohne diese zu konkret zu zeigen.“



Veröffentlichungen TAKAMOVSKY:

SONIC COUNTERPOINT (CD / Etymtone / 2016); MUELLER/ROEDELIUS: THE VIENNA REMIXES (Mueller/Roedelius, Peter Kruder, Ken Hayakawa, Takamovsky / 12′′ Vinyl / Groenland / 2016); SEE AURAL WOODS (Takamovsky & Luma.Launisch / DVD / 2015); IN STREAMS (CD / Etymtone / 2013);