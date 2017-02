Galerie Christine König

Präsentation der Sonderbriefmarke Margherita Spiluttini

Wir freuen uns, Sie am 8. Februar um 18 Uhr, dem Erstausgabetag der Sondermarke von Margherita Spiluttini, in die Galerie einladen zu dürfen. An diesem Abend zeigen wir auch Werke der Künstlerin.



Dietmar Steiner, Gründer des Az W, des Architekturzentrums Wien und profunder Kenner des Werks von Margherita Spiluttini, wird eine kurze Einführung halten, im Anschluss präsentiert Post-Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl die neue Sondermarke.