Johanna Tinzl calls Katrin Hornek for THE FINAL TALK

THERE ARE SOME THINGS WE NEED TO TALK ABOUT

Eine Reihe von Künstler*innengesprächen über geteilte Notwendigkeiten.



Der Abend bildet den Abschluss einer zweijährigen Talkreihe, bei der Katrin Hornek und Johanna Tinzl acht Künstlerinnen dazu eingeladen haben, mit einer Partner*in ihrer Wahl je einen Gesprächsabend in der VBKÖ zu gestalten.



Im ersten Jahr bot das dialogische Format Raum, um über Freundschaft, Vertrautheiten, Mut und Panik zu sprechen und dabei zu reflektieren, was wir teilen können, wollen und müssen. Im zweiten Jahr ging es um Do-It-Yourself als Do-It-Together. Wie schreiben sich Zusammenarbeiten in fluiden Gruppierungen, in wechselnden Positionen mit unterschiedlichen nicht-institutionellen und institutionellen Partner*innen in die eigene künstlerische Praxis ein? Was bleibt, wenn man geht? Was geht, wenn man bleibt?



Räumlich rahmte die Gesprächsreihe eine mobile Displaystruktur, die sich für den finalen Abend feierlich in eine Archivskulptur transformieren wird. Come, join in and celebrate!



TALK-ARCHIVE



ANNE FAUCHERET calls MITRA WAKIL and NO FUTURE COMPLEX, INGEBORG STROBL calls KLAUS SCHAFLER, EVA SEILER calls ELISABETH GREINECKER, IRIS ANDRASCHEK calls REGULA DETTWILER, ANNA HOFBAUER calls FERDINAND SCHMATZ, RICARDA DENZER calls SUSANNE SCHUDA, DENIZ SÖZEN calls BRIGITTE KOVACS, MARION PORTEN calls JAMIKA AJALON



Special thanks to JULIA WIEGER