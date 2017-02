Sequels Filmfestival: Before Sunrise

Zum ersten Mal werden in Wien im Rahmen eines Filmfestivals von 10. bis 12. Februar im Metro Kinokuturhaus, alle Spielfilme einer zusammenhängenden Filmreihe hintereinander im Kino gezeigt. Die erste Ausgabe des Sequels Filmfestivals zeigt die Filmreihen “Zurück in die Zukunft”, “Star Trek” und die “Before Sunrise“ Trilogie.



Tickets sind ab sofort im Metro Kinokulturhaus erhältlich.



Filmprogramm:





Sonntag, 12.02.2017:



16.05 – 17.45 Before Sunrise – Zwischenstopp in Wien, 1995

18.00 – 19.15 Before Sunset, 2004

19.45 – 21.35 Before Midnight, 2013